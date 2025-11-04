東京・世田谷区のマンションで、生後3カ月の赤ちゃんが死亡しているのが見つかりました。体には複数の刺し傷があり、警視庁は、母親から詳しい事情を聞いています。4日午前6時半ごろ、世田谷区松原にあるマンションの一室で、「ごめんなさい、私は死ねなかった。赤ちゃんをやった」と女性から110番通報がありました。警察官が現場に駆けつけたところ、浴槽の蓋の上で、生後3カ月の女の子が死亡しているのが見つかりました。赤ちゃ