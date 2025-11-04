一時、取引時間中の最高値を更新した日経平均株価を示すモニター＝4日午前、東京都港区の外為どっとコム連休明け4日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が前週末終値を挟んでもみ合った。企業の好決算を背景に一時上昇、取引時間中としての最高値を更新した。ただ相場に過熱感があり、利益確定のための売り注文が出やすい展開となった。東証株価指数（TOPIX）も取引時間中の最高値を更新した。午前終値は前週末終値比