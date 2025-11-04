警視庁によりますと、午前6時ごろから8時半ごろにかけ、東京都日の出町にある処分場で「子グマ1頭が敷地内に出没した」などと複数の110番通報がありました。日の出町役場の職員が現場で対応しようとしたところ、子グマは山の中へ逃げたということです。捜査関係者によりますと「突進されそうになった」という通報もあるということで、警視庁と地元猟友会は確認を進めています。