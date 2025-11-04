木原稔官房長官木原稔官房長官は4日の記者会見で、高市早苗首相が北朝鮮に金正恩朝鮮労働党総書記との首脳会談開催を打診したと表明したことに関し「さまざまなルートを通じて働きかけている」と述べた。北朝鮮側の反応については「事柄の性質上、詳細を答えるのは差し控える」とし、明かさなかった。日本人拉致問題に関し「全ての拉致被害者の一日も早い帰国を実現すべく、あらゆる手段を尽くして取り組む」と強調した。「解