立花孝志氏政治団体「NHKから国民を守る党」の立花孝志党首は、静岡県伊東市の田久保真紀前市長の失職に伴う同市長選に立候補する意向を明らかにした。4日までに、自身の交流サイト（SNS）で「しっかりと当選を目指していくことに決めた」と述べた。10日にも記者会見する。小野達也元市長も出馬意向を示しており、選挙戦になる見通し。田久保氏は方針を明言していないが、10月には出馬を示唆していた。