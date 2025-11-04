【リーグアン】モナコ0−1パリFC（日本時間11月2日／スタッド・ルイ・ドゥ）【映像】倒れ込みながらの「豪快シュート」モナコMF南野拓実が終了間際にゴール前で決定機を迎えるも、豪快な右足シュートは枠の外へ。同点弾への期待が高まる瞬間だったため、ファンからは厳しい声が寄せられた。日本時間11月2日のリーグアン第11節で、モナコがホームでパリFCと対戦。試合はアウェイのパリFCが1-