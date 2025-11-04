歌手・タレントの中川翔子さんがインスタグラムを更新。生後1か月の双子の表情やポーズを捉えた写真を公開しました。【写真を見る】【 中川翔子 】「双子の表情とポーズがかわいすぎて尊い愛おしい涙でる」双子の赤ちゃんの成長を公開産後の体重マイナス20キロも告白中川さんは「双子の表情とポーズがかわいすぎて尊い愛おしい涙でるかわいすぎる感じたことない感覚になる」と、親としての喜びを表現。また、「みなさん子ど