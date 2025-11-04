【モデルプレス＝2025/11/04】ドコモが運営する映像配信サービス「Lemino（R）」において、11月16日、21日、23日、26日、29日、30日に行われる乃木坂46・櫻坂46・日向坂46「新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za」の模様を生配信（PPV）することが決定。また、12月1日、2日、8日、9日、11日、14日には、リピート配信が行われることがわかった。【写真】坂道グループライブ「新参者」公演日程詳細◆「新参者」生配信＆リピー