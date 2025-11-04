京都、鹿島、山形、いわての4クラブでプレーしたJFLのいわてグルージャ盛岡が11月4日、MF中村充孝が今季限りで現役引退することを発表した。現在35歳の中村は市立船橋高を経て2009年に京都サンガF.C.でプロキャリアをスタート。技巧派アタッカーとして頭角を現し、2013年に鹿島アントラーズへ移籍した。鹿島では7年間にわたって在籍し、在籍中には国内タイトルを複数経験。2020年にはモンテディオ山形、2022年からはいわてグル