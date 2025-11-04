【モデルプレス＝2025/11/04】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）の公式サイトが3日に更新された。悪質な行為に対し、注意喚起を促した。【写真】ミセス「大切なお知らせ」配信の姿◆Mrs. GREEN APPLE、悪質行為に注意喚起同サイトは「現在、SNS上において、Mrs. GREEN APPLEおよびそのメンバー（以下、アーティストといいます）個人、また、所属するユニバーサルミュージック合同会社（以下、当社といいま