愛知県安城市で11月4日、2028年にオープンする新しいアリーナの起工式が行われました。三河安城駅前に建設される地上4階建てのアリーナは、プロバスケ「シーホース三河」と、女子バレーボール「クインシーズ刈谷」の新たな本拠地となります。2028年3月に完成し秋に開業する予定で、工事の安全を祈願する神事が行われ、起工式には安城市の三星元人市長らも出席しました。