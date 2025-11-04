米大リーグのロサンゼルスドジャース専門の地元放送局「スポーツネットLA」でリポーターをつとめるキルステン・ワトソンさんが2025年11月4にインスタグラムを更新し、大谷翔平選手と妻の真美子夫人のツーショット写真を公開した。「理想の夫婦」「素敵な写真」の声ワトソンさんはインスタグラムに「we love you, LA」とコメントし、ロサンゼルスで3日（日本時間4日）に行われた優勝パレード中のドジャース選手やファンの群衆を写し