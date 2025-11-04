9日(日)は広い範囲で雨が降り、風も強まるおそれ。来週は新たな台風の影響を受けるおそれもあり、今後の情報に注意。寒暖差が大きく、服装でうまく調節を。9日は広く雨寒暖差に注意この先も、短い周期で天気が変わるでしょう。明日5日(水)は沖縄付近から南の海上に前線がのびる予想です。沖縄は雨が降り、昼頃までは雷雨や激しい雨の降る所があるでしょう。九州や四国も所々で雨が降りそうです。近畿から関東は次第に雲が増える