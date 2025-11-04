日本の魅力的な情報を発信するメディア「JAPANKURU」を運営するグローバルデイリーは、タイの大手デジタル企業であるTrue Digital Groupとコンテンツ業務提携契約を締結したことを発表しました。この提携により、「JAPANKURU」のタイ語記事が、タイ最大級のデジタルプラットフォーム「TrueID」を通じて、より多くのタイ現地読者へ届けられることになります。 グローバルデイリー 「JAPANKURU」True Digital「TrueID」コンテン