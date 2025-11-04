公益財団法人ノエビアグリーン財団は、「2025年度助成事業」の一般公募を開始します。日本を代表するジュニアスポーツ選手の育成や、児童、青少年の健全な育成に寄与することを目的としています。申請期間は2025年12月1日(月)9:00から2026年1月15日(木)正午(12:00)まで、オンラインにて受付されます。 ノエビアグリーン財団「2025年度助成事業」一般公募 申請期間：2025年12月1日(月)9:00〜2026年1月15日(木)正午(