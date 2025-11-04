西大寺観音院で開かれる「西大寺会陽」（2025年） 2026年2月21日に西大寺観音院（岡山市東区西大寺中）で行われる「西大寺会陽」の祝主が、ナカシマホールディングスとサンヨープレジャーグループに決まりました。西大寺会陽奉賛会が4日、発表しました。 ナカシマホールディングス(岡山市北区中島田町)は2026年に創業100年を迎え、3回目の祝主です。 サンヨープレジャーグル&