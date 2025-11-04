100円ショップの大きめなカッターって、見た目がイマイチなイメージ。派手な色だったり、形がぼってりしていたりするものが多いですが、ダイソーでスタイリッシュなデザインのカッターを発見しました！片手で楽に扱えて、紙をサクッと切れるほど切れ味も良好。嬉しい機能も付いて、100円にしてはレベルが高いです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：オートロック式カッター（15.4cm×2.8cm×1.8cm）価格：￥110（税込）販