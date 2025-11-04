福岡県沖の有明海で4日、今シーズンの養殖ノリの種付けが始まりました。午前5時すぎ、福岡県大牟田市の沖合1.2キロほどの有明海の漁場には、およそ1000隻の船が出て、養殖用の網を張りました。網にはノリの胞子をつけたカキの殻が結びつけられていて、ノリは網に絡みながら成長します。 福岡有明海漁連によりますと、種付けは例年、10月中旬から下旬に行われていましたが、海水温が高かった影響などで不作が続いたことか