ゆめタウン高松高松市三条町 高松市のゆめタウン高松で3日、水道が使えなくなったため、飲食店など一部のテナントが臨時休業となりました。4日、復旧し通常通り営業しました。 ゆめタウン高松では3日、水道設備の不具合のため、飲食店など約30店舗が臨時休業となりました。 （松木梨菜リポート）「きょうは朝から通常通り営業していて多くの人が来店しています」 設備の点検を終えて正常に稼働するこ