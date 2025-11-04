デスクやテーブルにゴミをそのまま置いておくのは、ちょっと気になりますよね。とは言いつつ、少量のゴミをその都度大きなゴミ箱に捨てに行くのも手間…。そんな問題を一発で解消してくれるのが、セリアで見つけた『自立型卓上ゴミ袋』という商品です！ゴミ捨ての手間が省けて見た目もスッキリ。もう手放せません♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：自立型卓上ゴミ袋価格：￥110（税込）サイズ（約）：縦135mm×