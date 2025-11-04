本格的な雪のシーズンを前に上水内郡信濃町では4日、除雪車の安全を願う出動式が行われました。出動式には関係者およそ50人のほか信濃町小中学校の小学1年生も参加し、除雪車や凍結防止剤の散布車に野尻湖の水をかけて除雪作業の安全を祈願しました。気温が下がる11月から路面の凍結を防ぐため、凍結防止剤を撒くほか5センチ以上の雪が降ると除雪作業を行います。小学生は「頑張って雪かいてほしい」長野国道事務所小田川