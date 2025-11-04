テレビアニメ『おしりたんてい』の2026年4月からの新作放送で、「おしりダンディ ザ・ヤング」の物語が初めてアニメ化されることが発表された。あわせて、「おしりダンディ ザ・ヤング」初登場となる回のエピソードビジュアルが公開された。【画像】ツッコミしたくなる（笑）特別上映版『おしりたんてい』場面カット『最強ジャンプ』（集英社刊）で現在連載中で、“おしりたんてい”の父で冒険家の“おしりダンディ”が若かりし