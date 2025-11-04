プロ野球・巨人は4日、来季の二軍監督と二軍バッテリーコーチを発表しました。巨人は10月29日時点で来季のコーチングスタッフを発表していましたが、この2つのポストについては未定となっていました。来季の二軍監督に就任することになったのは、石井琢朗氏。今季まではDeNAでコーチ業にあたっていました。現役時代には横浜や広島などで通算2432安打を放つなど躍動。2012年に現役を引退してからは複数球団でコーチ業に就き、2020年