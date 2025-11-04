4日午前、東京・世田谷区のマンションで、生後3か月の女の子が切り傷がある状態で、死亡しているのが見つかりました。警視庁が通報した母親を任意同行し、詳しい経緯を調べています。警視庁によりますと4日午前6時半ごろ、世田谷区松原のマンションの一室から「ごめんなさい私は死ねなかった赤ちゃんをやった」と通報がありました。警察官が現場に駆けつけると、生後3か月の赤ちゃんが風呂のふたのうえで腹に複数の切り傷がある状