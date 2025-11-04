セリアで人気のウェットティッシュケース。いつかバッグに吊るせるタイプが出ないかな〜と期待していた筆者ですが、先日衛生グッズ売り場で理想的なアイテムを発見♡便利なストラップ付きでお値段は￥110（税込）。クリアタイプで中身が確認しやすく、フタも付いている優れものです。詳しく見ていきましょう♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：蓋付ウェットシートケース ストラップタイプ XS価格：￥110（税込）サイ