韓国俳優ユク・ソンジェとキム・ジヨンが共演した韓国ドラマ『鬼宮（ききゅう）』が、12月25日より各動画配信サービスにて見放題配信開始、2026年2月4日DVDレンタル開始、同3月4日DVD-BOX発売が決定した。【動画】ファンタジーロマンス時代劇『鬼宮』が各VODで配信スタートへ本作は王家に恨みを抱いた鬼の呪いに立ち向かう、不思議な力を持つヨリと悪神カンチョリのファンタジーロマンス時代劇。『トッケビ〜君がくれた愛しい