今朝の県内は高気圧に覆われておだやかに晴れたため放射冷却がきき14か所で今シーズンの最低気温を記録するなど各地で寒い朝となりました。上田市の巣栗渓谷では美しい紅葉が見頃を迎えています。水面に映し出された黄色く色づいた山々。美ヶ原高原の東山麓にある景勝地巣栗渓谷です。ダム湖から流れ落ちる水を背景にカエデやカラマツの色づきが映えこの時季だけの景色を楽しむことができます。一方、日陰の葉には霜が降りる