6日から開幕し、カンテレで3日間にわたって放送される男子プロゴルフトーナメント「ACNチャンピオンシップゴルフトーナメント2025』アンバサダーのWEST.濱田崇裕（濱＝異体字）が、このほど大会コースで事前ラウンドに臨んだ。【写真】きれいなフォームをみせる濱田崇裕1969年に男子プロゴルフツアーとして関西でスタートし、今年で56回目を迎える国内屈指の歴史を誇るトーナメント。2023年に「ACNチャンピオンシップゴルフト