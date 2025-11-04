奥田民生が、全8曲を収録した新作EP『あまりもの』を2026年1月7日にリリースすることが決定した。タイトル曲を含む2曲の新曲に加え、既存曲のすべてを新録で収めた作品となっている。【写真】ゆるいデザインがいい…奥田民生の新EP『あまりもの』ジャケットタイトル曲の「あまりもの」は、歌詞とメロディが心に響くアコースティックなナンバー。そのほか、タイアップ曲としてシングルリリースした「太陽が見ている」「ハナウタ