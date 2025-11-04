「ドジャース優勝パレード」（３日、ロサンゼルス）優勝パレード後にドジャースタジアムで祝勝イベントが行われた。球団オーナーやＧＭ、ロバーツ監督らに続いて選手で最初にスピーチしたのがミゲル・ロハス内野手。司会者から「野球の歴史には誰もが知っている名前があるが、その選手が毎年オールスターに選ばれるスターだったり、殿堂入りが確実な存在とは限らない。そういう選手に共通しているのは、いつでもその瞬間に備え