ダイソーで見つけたサファリハットが、300円と思えないクオリティの高さで驚きました！ストラップはアジャスターで調節できて、お好みのフィット感で着用することが可能。撥水加工付きで、レジャーにも大活躍します！汚れたら手洗いできて至れり尽くせり◎おまけにコンパクトになるので持ち運びにも便利ですよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：サファリハット（撥水加工）価格：￥330（税込）頭周りのサイズ（約）：56cm