【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグの今季各賞の最終候補が３日に発表され、ドジャースから大谷がナ・リーグ最優秀選手（ＭＶＰ）、山本が同リーグのサイ・ヤング賞（最優秀投手賞）の候補３人にそれぞれ入った。受賞者はＭＶＰが１３日、サイ・ヤング賞は１２日に発表される。大谷はエンゼルスでプレーした２０２１、２３年にア・リーグで２度、ドジャース移籍１年目だった昨年はナ・リーグでＭＶＰに選ばれた。３年連続、