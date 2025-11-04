NHK総合で1日に中継された米大リーグのワールドシリーズ第6戦の平均世帯視聴率は、中盤から終盤にかけ関東地区が20.7％だったことが4日、ビデオリサーチの調査で分かった。第7戦は、NHKBSで2日中継されたが、ビデオリサーチは視聴率を公表していない。