ANAも発注アメリカの航空機メーカー、ボーイングは、現在飛行試験が進められている新型旅客機「777-9」の航空会社への納入を、2027年に後ろ倒しすることを発表しました。どういった理由で、顧客への影響はないのでしょうか。【写真】圧倒的デカさと可変式の主翼! これが「777-9」5機それぞれの全貌ですこれは航空機の実用化に不可欠な「型式証明」などの認証に時間を要しているためで、ボーイング社のケリー・オートバーグCEO