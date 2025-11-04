ワールドシリーズ連覇を果たしたロサンゼルス・ドジャースの優勝パレードが行われました。大谷翔平選手（31）をはじめ、“侍トリオ”3選手が家族やファンと喜びを分かち合いました。二刀流初のポストシーズンを終え、ファンの声援に応える大谷翔平選手。妻の真美子さんはそんな大谷選手の写真を撮るなど、2人一緒にパレードを満喫しました。同じバスには、ワールドシリーズMVPに輝いた山本由伸投手（27）、さらに現地時間の3日に24