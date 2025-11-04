OpenAIが、AIワークロード実行のためにAmazon(AWS)のインフラを利用できる契約を結んだことがわかりました。契約期間は7年間で、契約額は380億ドル(約5兆8600億円)だとのことです。AWS and OpenAI announce multi-year strategic partnership | OpenAIhttps://openai.com/index/aws-and-openai-partnership/AWS announces new partnership to power OpenAI's AI workloadshttps://www.aboutamazon.com/news/aws/aws-open-ai-worklo