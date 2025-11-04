中国東方航空は、名古屋/中部〜西安線を2026年1月7日から運休する。現在は月・水・金・土曜の週4往復を運航している。機材はエアバスA320型機を使用する。所要時間は名古屋/中部発が5時間10分、西安発が3時間40分。これにより中国東方航空による名古屋/中部発着路線は、上海/浦東、上海/浦東経由蘭州を結ぶ2路線のみとなる。■ダイヤMU2026名古屋/中部（19：15）〜西安（23：25）／月・水・金・土MU2025西安（13：35）〜名古屋