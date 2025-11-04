日本航空（JAL）は、エアバスA350-1000型機の海外で初の重整備を完了した。重整備を終えたのは3号機（同：JA03WJ）で、シンガポールのSASCOで実施した。3号機は2024年3月28日にフランス・トゥールーズで受領し、同31日に羽田空港に到着している。フェリー便となるJL8158便は、シンガポールを午前5時過ぎに出発し、羽田空港には同日午後に到着を予定している。エアバスA350-900型機は、1月に中国・厦門のHAECOで初号機（同JA01XJ）