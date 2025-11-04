NTTドコモは、2026年開催のサッカーW杯の放映権について、DAZN（ダゾーン）と共同で取得すると報じられたことに対するコメントを発表した。 コメントは、「NTTドコモとDAZNが共同で来年のW杯放映権を取得する見通し」と一部で報じられたことを受けたもの。ドコモではこれらの報道内容について、「当社が発表したものではなく、決まっているものはありません」とコメントしている。