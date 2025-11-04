アイシークリニックを運営する鉄結会は10月24日、肌老化に対する意識と予防行動についての調査結果を発表した。調査は2025年10月1日〜10月10日、全国の20〜50代の男女300名を対象にインターネットで行われた。○20代の約6割が既に肌老化を実感全国の20〜50代を対象に、現在どの程度肌老化(たるみ・シワ・ハリ低下など)を意識しているか調査した。その結果、20代でも58.7%が「意識している」「やや意識している」と回答し、若年層で