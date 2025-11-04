俳優・妻夫木聡が主演のＴＢＳ系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（日曜・午後９時）の第４話が２日に放送され、世帯平均視聴率が９・０％を記録したことが４日、分かった。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）初回は１１・７％でスタート。第２話は１０・４％、第３話は１０・３％と推移。個人視聴率は５・５％だった。競馬の世界を舞台に、夢を追い続けた熱き大人たちが家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、