受刑者が作った製品を展示・販売する「山口矯正展」が10月25日、防府市で開かれました。防府市で開かれた「山口矯正展」には、山口刑務所や近県の刑務所など28の施設・団体が出展しました。受刑者の社会復帰につなげようと山口刑務所などが年に1度開いているもので会場では、受刑者が作った製品が展示・販売されました。ことし6月に「懲役刑」と「禁固刑」が廃止され、新たに受刑者の円滑な社会復帰などを目的とした「拘禁刑」が創