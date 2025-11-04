お笑いコンビ「千鳥」の大悟（45）が27日に放送された日本テレビ「大悟の芸人領収書」（月曜後11・59）に出演した。今回は東京と大阪の実力派芸人が集合。笑いの本場は東京？大阪？というテーマで議論し「大阪で磨いた漫才で賞レース優勝できた」「大阪の芸人も東京に来ている」「そもそも、本場がどっちかなんかなんて東京は気にしたことない」などの声が。この話題から、「大悟さんはどっちが本場と思ってるんですか？」と