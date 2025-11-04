米オープンAIと、アマゾン・コムのクラウドサービスAWSのロゴ（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】対話型の生成人工知能（AI）「チャットGPT」を開発する米オープンAIは3日、米アマゾン・コムのクラウド事業「アマゾン・ウェブ・サービス（AWS）」と380億ドル（約5兆9千億円）のクラウド利用契約を結んだと発表した。クラウド事業で世界最大手のAWSの大規模データセンターなどを活用し、AI開発を加速する狙い。米メディアに