上野賢一郎厚生労働相は4日の記者会見で、外国人の国民健康保険料の未納付を防ぐ対策を2027年6月から始める準備をしていると述べた。出入国在留管理庁と連携し、滞納者は原則、在留資格の変更や更新を認めない仕組みを想定する。