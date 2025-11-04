レストランチェーンを展開する株式会社Genki Global Dining Conceptsは、全国の寿司チェーン「魚べい」にて、ラーメンとうどんが1杯「90円」（税込）で食べられる「家計応援キャンペーン」を、2025年11月4日(火)から開催している。※平日ランチ限定（開店〜17時まで）、終了時期未定近年の物価高で悩む家計を応援するべく企画されたという今回のキャンペーンは、あっさりとした味が魅力の「醤油ラーメン」とコシのある麺が特徴の「