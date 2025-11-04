国会では、高市首相の所信表明演説に対する各党の代表質問が4日午後から始まり、就任後初めてとなる国会論戦が幕を開けます。国会記者会館から、フジテレビ政治部・木村大久記者が中継でお伝えします。トップバッターとして質問に立つ立憲民主党の野田代表はFNNの単独取材に応じ、立憲が先週、独自に提出した「食料品の消費税ゼロ法案」について、今国会での成立を目指し、賛同を呼びかける考えを示しました。立憲民主党・野田代表