クマの人身被害が相次ぐ秋田県で4日未明、新聞配達をしていた77歳の男性がクマに襲われけがをしました。警察によりますと4日午前3時半ごろ、秋田市下新城岩城にある住宅に新聞配達をしていた77歳の男性が、やぶから現れた体長1メートルほどのクマ1頭に襲われました。男性は右目付近と右手をひっかかれるけがをしましたが、その後うずくまって身を守っていたところクマは去っていたということです。男性は会話ができる状態で、自力