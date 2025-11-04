愛知・名古屋市で26年前に主婦が殺害された事件で、犯行に使われた刃物は逮捕された女が持ち込んだとみられることが分かりました。名古屋市港区のアルバイト・安福久美子容疑者（69）は1999年11月、名古屋市西区稲生町のアパートで、主婦の高羽奈美子さん（当時32）の首を刃物で複数回刺すなどして殺害した疑いが持たれています。警察は安福容疑者を立ち会わせて26年前のまま保存された現場を改めて検証しましたが、アパート内の刃