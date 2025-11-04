双極性障害を公表していた大食い系ユーチューバーの木下ゆうかが4日までに、YouTubeチャンネルを更新。「うつが終わりました」と回復を報告した。木下は7月の動画以来、約4カ月ぶりの更新で、「ずっとお休みしてたんですけど、うつでした。うつが終わりました」と言及。「ああ、久しぶりの動画だからドキドキします」と心境を明かした。一時は「数カ月間、家から出られない、人とは会えない、連絡も全然。人と接することができない